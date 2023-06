Scaroni | «Ringrazio Maldini | ma nel Milan si decide in team | Paolo sembrava a disagio»

(Di giovedì 8 giugno 2023) Il Corriere della Sera intervista il presidente del. Il tema centrale è l’esonero di, con la reazione dei calciatori alla decisione del club rossonero e anche le prossime mosse di mercato.parla di. «Tutti noi, e particolarmente io, abbiamo sempre avuto rapporti eccellenti con, che è un gentiluomo, una persona attaccata ale che alha fatto bene. Noi però seguiamo un modello un po’ innovativo, almeno per l’Italia, di gestione del club, che ci porta a considerare tutte le nostre attività come collegiali: si lavora in. È un modello organizzativo che sta molto a cuore al nostro azionista che, ricordiamolo, è ...

Maldini,e Massara ad attenderlo, con tutta la squadra. 'Pronti a rendere omaggio a una ... Chi è stato importante per me lo sa e lo, anche se dimentico qualche nome. Futuro Arriverà ...... staff compreso, abbracciando anche Maldini , Massara ,e Furlani . Lo svedese ha poi preso ...la mia famiglia per la pazienza, poi la seconda famiglia ovvero i giocatori e il mister ...... "Sono orgoglioso di aver lavorato con una strettissima unità di intenti con la Figc eil ... Come vicepresidenti potrebbero raccogliere consensi Paolo, presidente del Milan ed ex ...

Zlatan Ibrahimovic ha dato ufficialmente addio al calcio giocato e lo ha fatto con una cerimonia in grande stile in quel di San Siro, festante nel salutare una leggenda di questo sport e della storia.MILANO - Dopo la vittoria contro il Verona (3-1), nell'ultimo turno di campionato, tutti i 72 mila di San Siro sono rimasti sugli spalti per salutare Zlatan Ibrahimovic. Bandiere e tappeto rosso per i ...