Scaroni | “Milan | la strategia RedBird | ricavi | successi | investimenti”

Polverierasi sbilancia sul futuro, da Pioli a Furlani ., il presidenteapre a Ibrahimovic .liquida Maldini: "Era a disagio, noi lavoriamo di squadra". In una ..."Abbiamo sempre avuto rapporti eccellenti con Paolo Maldini, che è un gentiluomo, una persona attaccata ale che alha fatto bene - ha dettoal Corriere della Sera - . Noi però ...'In questa organizzazione abbiamo avuto l'impressione che Paolo si sentisse a disagio, e quando si è a disagio è meglio separarsi'. Lo ha detto il presidente delPaoloin un'intervista al Corriere della Sera in merito alla separazione tra Paolo Maldini e il club rossonero a seguito di divergenze sulle strategie di mercato da seguire. Il dirigente ...

Milan, Scaroni: "Maldini era un po' a disagio. Mercato Siamo ambiziosi" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il presidente del Milan ha raccontato i motivi per i quali il club rossonero ha deciso di scaricare Paolo Maldini come dirigente.SERIE A - Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera dove ha parlato dei motivi dell'addio di Paolo Maldini ...