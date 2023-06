Sbarchi dalla Tunisia | Meloni | “A maggio diminuiti” Ma con la fine del maltempo gli arrivi sono 1 520 in una settimana

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) Dopo l’incontro con il presidente della Repubblica Tunisina Kais Saied, Giorgiasi è complimentata pubblicamente per “l’ottimo lavoro” fatto da Roma e Tunisi: “Agliin Italiasensibilmenterispetto a marzo e aprile”. I dati del Viminale confermano il calo deglivia mare: per la prima volta dall’inizio dell’anno non abbiamo superato i numeri del 2022, con ilappena trascorso che si è fermato a quota 8.155a fronte degli 8.720 del2022, ma sopratutto degli oltre 13mila e 14 milaregistrati a marzo e aprile. Tutto merito della collaborazione di Tunisi nella lotta all’immigrazione irregolare, come ha dichiaratoa ...