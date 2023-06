Sarah Ferguson è di nuovo nonna | ma sogna l’amore

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 8 giugno 2023)ha parlato della sua vita amorosa nel suopodcast. La duchessa di York si è confidata con la sua amica e co-conduttrice, l’imprenditriceThomson. La, che è stata sposata con il principe Andrea dal 1986 al 1996, ha rivelato di sentire la mancanza di un uomo nella propria vita nel corso dell’episodio pilota di Tea Talks with the Duchess and. Il programma si presenta come un “podcast settimanale sugli alti e bassi della vita quotidiana” della duchessa. Nel primo episodio del podcast, uscito nella prima settimana di giugno,Thomson hanno offerto al pubblico uno spaccato della loro amicizia e delle loro vite personali. La ex moglie del principe Andrea, ...