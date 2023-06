Sant' Antimo | in centinaia alla fiaccolata per Giulia | «Basta | non possiamo far crescere uomini assassini»

Tutti insieme per una fiaccolata in ricordo di Giulia Tramontano , la giovane originaria di(Napoli) e incinta di sette mesi, uccisa dal suo compagno, Alessandro Impagnatiello , nel ...Alla villa comunale ci sono le associazioni e le scuole del territorio, nonché diversi sindaci dei comuni limitrofi. Bambini e adulti tengono per mano i palloncini rossi e bianchi, oltre alle fiaccole ...C'è probabilmente una ferita familiare dietro il duplice delitto che ha scosso la città di(Napoli), ancora alle prese con l'orrore per la morte della ...

Nel Napoletano i carabinieri indagano su quello che al momento è ritenuto un duplice omicidio. Il fatto è accaduto a Sant'Antimo, in piazza Sant'Antonio e via Caruso. Le vittime sono… Leggi ...C'erano le istituzioni con i loro gonfaloni, ma c'erano soprattutto i giovani - tanti, alcune migliaia - alla fiaccolata promossa a Sant'Antimo per Giulia Tramontano, la 29enne incinta del piccolo Thi ...