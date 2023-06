Sant' Antimo | il suocero dei due cognati uccisi si consegna ai carabinieri | è stato lui a sparare

(Di giovedì 8 giugno 2023) La comunità di, piccolo paese in provincia di Napoli già scossa dall'one di Giulia Tramontana - originaria proprio del comune campano - è sotto shock per un duplice omicidio andato ...

Ha ucciso il genero e la nuora , sposati con i suoi figli, perché sospettava avessero una relazione. Dramma familiare a, comune a nord di Napoli, dove all'alba sono stati uccisi Luigi Cammisa , 29enne operaio edile (padre di due figli) mentre andava a lavoro. Poco prima è stata uccisa Maria Brigida ...Ha ucciso i rispettivi coniugi dei suoi figli. Poi, si è costituito. Mattinata di dolore e di paura a, comune della provincia di Napoli già segnato dalla morte di Giulia e del piccolo Thiago, ancora nel suo grembo, entrambi uccisi dal compagno della donna. Nelle prossime ore i carabinieri ...Ruoterebbe attorno a una presunta storia extra matrimoniale il movente che ha portato questa mattina al duplice omicidio a. Secondo Raffaele Caiazzo, 44 anni, Luigi Cammisa e Maria ...

Un uomo e una donna sono stati trovati morti a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, in due luoghi diversi, tra piazza Sant'Antonio e via Caruso. Secondo una prima ricostruzione dei…