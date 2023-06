Sanremo 2024 | la possibili protagoniste femminili sul palco dell’Ariston

(Di giovedì 8 giugno 2023) L’edizionedel Festival disi preannuncia ricca di sorprese e, soprattutto, di presenzedi spicco. Il conduttore Amadeus, alla guida del festival per il quinto anno consecutivo, potrebbe essere affiancato da un quartetto di donne, tuttedella musica italiana contemporanea. Questo articolo esplora le potenziali donne di. Chi potrebbero essere le quattro co-conduttrici diL’eco del Festival dicomincia a risuonare con forza grazie a un’indiscrezione divulgata da Dagospia. La voce parla di quattro donne del mondo musicale italiano: Annalisa, Arisa, Emma ed Elodie che potrebbero affiancare Amadeus come co-conduttrici. Annalisa, Arisa, Emma ed ...

'Poker di donne a': questo si legge sulle prime pagine di Dagospia riguardo. Manca ancora molto per la nuova edizione della kermesse canora, ma già girano voci e insinuazioni sulle personalità che potrebbero affiancare Amadeus. Il poker di donne si riferisce all'...La scorsa edizione è finita solo pochi mesi fa, ma si sa, un evento importante come il Festival dideve essere organizzato con largo anticipo. Ed essendo questa l'ultima edizione che vedrà la direzione artistica di Amadeus , stando alle parole dello stesso presentatore, è necessario quindi ...C'è ancora tanto da chiarire su, considerando i cambiamenti avvenuti in Rai e quelli che probabilmente ci saranno nei prossimi mesi. Per il momento, però, il grande festival della musica italiana è ancora affidato ad ...

Amadeus a FQMagazine, 'Sanremo 2024 sarà il mio ultimo festival' Agenzia ANSA

Si parla già tanto di Sanremo 2024 e di chi sarà al fianco di Amadeus. Sarebbero ben quattro le donne nella “lista” delle papabili. Tra la rivoluzione Rai e il futuro tutto da decidere di Amadeus si è ...«Sanremo 2024 Sarà il mio ultimo Festival». Dopo aver guidato cinque edizioni consecutive della kermesse canora Amadeus conferma a FQMagazine che lascerà il timone della direzione artistica e della c ...