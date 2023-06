, per coinvolgere un numero maggiore di clienti nella riduzione delle emissioni di microplastiche, ha studiato il filtro per renderlo compatibile con i modelli standard di lavatrici in ...Nello specifico, il modello testato su Geekbench aveva 8 GB di RAM maquasi certamenteanche un modello con 12 GB , che presumibilmente avrà prestazioni persino superiori. Ma non solo:...... perché iPhone 14, anche in versione Pro e Pro Max, numeri alla mano sarà tecnologicamente inferiore aGalaxy S22 Ultra ma, molto probabilmente,molto di più di Galaxy S22 ...

Samsung venderà in Italia un filtro per lavatrice che blocca il 98% delle microplastiche DDay.it