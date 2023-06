Salute | acqua minerale o rubinetto? esperto Iss | “Questione di gusto | importante è bere”

(Di giovedì 8 giugno 2023) (Adnkronos) – “Tutte le acque potabili, dao in bottiglia, sono controllate e possono essere bevute con sicurezza”, ma “nessuna presenta indicazioni terapeutiche specifiche sulla. L’unica regola èe non ci sono controindicazioni a questo. Fermo restando precisi consigli del medico in patologie specifiche”. Infine “la convinzione, falsa, che acque ricche di calcio possano contribuire alla formazione di calcoli renali è ancora radicata, ma è un falso mito e ce ne sono altri”. Lo spiega all’AdnkronosLuca Lucentini, direttore del Centro nazionale per la sicurezza delle acque dell’Istituto superiore di Sanità. Per quanto riguarda il rischio calcolosi per l’uso di ‘sbagliata’ “non è assolutamente vero, perché la formazione dei calcoli è legata al metabolismo degli ...

Salute, acqua minerale o rubinetto esperto Iss: "Questione di gusto ... Adnkronos

