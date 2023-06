, ovvero il finalista del Roland Garros del 2022 che sfida chi arriva in semifinale nello stesso torneo da tre anni consecutivamente. Quella tra il norvegese e il tedesco è una partita di ...Il norvegese Caspervuole riassaporare le emozioni di una finale a Parigi dopo l'esperienza dello scorso anno: per farlo dovrà battere un Saschatornato in gran forma e nuovamente in ...Il Roland Garros entra nella fase culminante. Chi vincerà tra Alcaraz e Djokovic affronterà uno tra, di fronte nella seconda semifinale. Oltre a splendide partite, con protagonisti anche gli azzurri Sonego e Musetti, nelle due settimane del torneo parigino ci sono stati alcuni episodi ...

Ruud-Zverev, quote e pronostico della semifinale al Roland Garros La Gazzetta dello Sport

Il norvegese Casper Ruud vuole riassaporare le emozioni di una finale a Parigi dopo l'esperienza dello scorso anno: per farlo dovrà battere un Sascha Zverev tornato in gran forma e nuovamente in ...Il caso della doppista giapponese Miyu Kato e il punto conteso tra Rune e Cerundolo hanno animato l'edizione 2023 dello Slam parigino. Ecco cosa è successo ...