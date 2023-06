' Russi impediscono ai residenti di fuggire da inondazione'

A Oleshky, nella regione di Kherson, "i residenti non possono lasciare la città sulla riva sinistra del fiume Dnipro occupata e inondata in seguito all'esplosione della diga di Kakhovka perchè inon li rilasciano e non gli consentono di spostarsi nelle zone che non sono allagate". Lo riferisce la tv pubblica ucraina Suspilne, aggiungendo che ci sono vittime ma non è ancora possibile ...Un ascolto per capire quali siano le problematiche reali che, ad esempio, il ritorno ...identificare questi bambini senza genitori prima che vengano ufficialmente dichiarati cittadiniAuf wiedersehen Sascha, volto e fisico da modello, tedesco ma di tutti cromosomi, figlio d'... A Parigi, incomprensibilmente e fra mille polemiche, glidi iniettarsi l'insulina in ...

Allarme Aiea per Zaporizhzhia. Draghi, vittoria Russia sarebbe fatale per Ue. Zelensky a Kherson - Kiev: in 24 ore 148 bombardamenti sulls regione di Zaporizhzhia - Kiev: in 24 ore 148 bombardamenti sulls regione di Zaporizhzhia RaiNews

A Oleshky, nella regione di Kherson, "i residenti non possono lasciare la città sulla riva sinistra del fiume Dnipro occupata e inondata in seguito all'esplosione della diga di Kakhovka perchè i russi ...dello spazio informativo libero online in Russia e di invitarvi a stabilire canali con noi per costruire soluzioni per impedire che la Russia sia disconnessa dal resto del mondo”. “I regimi totalitari ...