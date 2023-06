Roma Messi in fuga da una vittima | rapinano la seconda | arrestati rapinatori seriali

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 8 giugno 2023) Hanno cercato prima di rapinare un 18enne che è riuscito ad opporsi, poi sono riusciti a mettere a segno un colpo ai danni di 71enne strappandogli la catenina dal collo. Pensavano poi, probabilmente, di averla fatta franca, ma così non è stato perché i Carabinieri sono riusciti a rintracciare i due malviventi, al termine di una breve ricerca nei pressi delle località in cui i due agguati si erano consumati.un 71nne della catenina d’oro Hanno cercato di approfittare del favore del buio per prendere di sorpresa un turista di 71 anni. Nella scorsa notte, quella tra mercoledì e giovedì 8 giugno laè stata avvicinata in largo Gaetano Agnesi, zona Colosseo, intenzionati a mettere a segno la rapina. In due, entrambi stranieri, hanno bloccato l’anziano e gli hanno sottratto la catenina in oro, strappandogliela dal collo. Avevano già tentato ...