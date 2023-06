Roma | la tragedia della bambina dimenticata e morta in auto

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 8 giugno 2023) . Si tratta del decimo caso in Italia dal 1998 Si tratta del decimo caso in Italia dal 1998 e l’ultimi è avvenuto ieri, 7 giugno, adove un padre ha dimenticato la figlia in macchina per ore. Secondo quanto ricostruito, la madrepiccola è andata al nido, verso le 14, a riprendere lae solo allora ha scoperto che non era mai arrivata. A doverla accompagnare a scuola era il padre, carabiniere, ma così non è accaduto. L’uomo si è recato, come tutti i giorni, sul posto di lavoro, dimenticando ladi 11 mesi in. A causa delle alte temperature, la piccola quando sono giunti i soccorsi era già. La donna, giunta sul luogo dove la macchina era parcheggiata, si è sentita male. L’uomo è stato poi interrogato dai collegi. Nei suoi confronti, le accuse sono di ...