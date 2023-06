Roma | la morte di Stella nell’auto del padre e il giallo sul dispositivo anti-abbandono

Leggi su open.online

(Di giovedì 8 giugno 2023)è morta ieri a 14 mesi in una Renault rossa alla Cecchignola. È rimasta quasi sette ore dentro l’auto. Doveva andare nell’asilo di via dei Fucilieri ama ilSandro La Toma l’ha dimenticata all’ingresso. Il 44enne ha parcheggiato la macchina intorno alle 8. Ha messo la sicura, ha chiuso i finestrini, è andato a lavorare. Di mestiere fa il carabiniere. La madre intorno alle 15 si è presentata all’asilo Luinetti per riprenderla. «Oggi sua figlia non è venuta», le hanno risposto all’ingresso. A quel punto lei va davall’auto del marito e la trova. Un militare di passaggio sfonda il vetro, ma è troppo tardi. Le indagini sono affidate al pubblico ministero Paolo Ielo. La Toma è indagato perdi minore.di minore La magistratura ha disposto il ...