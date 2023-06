Rolex Giraglia per l’ambiente | lanciata riforestazione di posidonia oceanica

Leggi su nonsolonautica

(Di giovedì 8 giugno 2023) In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, non mancano le iniziative benefiche: una di queste è quella promossa dallaper il ripristino di praterie di. L’iniziativa è statadallo Yacht Club Italiano, che in occasione dei 70 anni della regata, ha dato il via all’iniziativa green insieme alla Rappresentanza Italiana della Commissione Europea, Europe Direct Genova e Confindustria Nautica. L’iniziativa dellain favore dellaQuesta iniziativa mira a migliorare e sostenere le politiche ambientali territoriali, nell’ottica di una cooperazione per la tutela dell’area marina interessata dalla regata. Questa tematica beneficia già dell’iniziativa dell’Unione Europea e per sua natura ...