Roland Garros | Ruud | “Con Rune miglior partita dell’anno | contento di rivedere Zverev in semifinale”

(Di giovedì 8 giugno 2023)ha parlato in conferenza stampa della vittoria contronei quarti di finale del: “Penso sia stata la mia. I primi due set sono stati sorprendentemente veloci, in un certo senso.non era al suo meglio. Faceva molti errori non forzati e tanti doppi falli. Ho reagito dopo aver perso il primo set recuperando il break nel quarto. Ho servito molto bene quando ho dovuto farlo nel quarto set”non stava cercando di giocare male, ma è molto aggressivo e deve essere al massimo della forma per esprimersi al meglio. Stava facendo più errori non forzati del solito. Sono sicuro che poteva giocare meglio. Il livello delladi Roma era stato molto più alto ma sono ...

Holger Rune ha parlato in conferenza stampa della sconfitta nei quarti di finale delcon Ruud . Non una grande partita quella del danese che ha commentato così l'uscita di scena dallo Slam parigino: ' Ho giocato al mio livello. Non è facile da accettare ma sono cose che ...Zverev - Ruud dopo la super sfida tra Carlitos e Nole C'era grande attesa per sapere quale sarebbe stata la decisione della direttrice delAmelie Mauresmo e del suo team sull' ordine delle due semifinali maschili di sabato 9 giugno. Alla fine la scelta è stata quella più prevedibile: prima Alcaraz - Djokovic e poi Zverev - ...Sabalenka e Svitolina, scintille alcon la guerra Russia - Ucraina sullo sfondo Non si placa la bufera aldopo quanto accaduto a fine match tra Aryna Sabalenka e Elina Svitolina. La Tigre della Bielorussia (...

Non è stata la partita che avrebbe sognato Holger Rune. Il danese (n.6 del mondo), finalista quest'anno a Montecarlo e a Roma, era tra i più attesi del Roland Garros 2023, ma come era accaduto l'anno ...Per il secondo anno consecutivo Holger Rune termina la sua avventura al Roland Garros ai quarti di finale. Anche questa volta il tennista danese si è dovuto arrendere a Casper Ruud in quattro set nel ...