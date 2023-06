Roland Garros 2023 | un' altra rimonta per Beatriz Haddad Maia che vola in semifinale

(Di giovedì 8 giugno 2023)raggiunge per la prima volta in carriera laal, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de ...

Leggi Anche Madalina Ghenea, che fondoschiena da paura tra i coccodrilli! Le foto hot Sugli spalti durante il torneo, Madalina Ghenea appare concentrata e attenta mentre osserva Grigor ...Beatriz Haddad Maia raggiunge per la prima volta in carriera la semifinale al, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. La brasiliana, numero 14 del mondo e del seeding, prevale in ...Continua a far discutere quanto accaduto nella gara deltra Aryna Sabalenka e Elina Svitolina. Al termine del match infatti la bielorussa si è avvicinata a rete ma la tennista ucraina le ha voltato le spalle non stringendole la mano . Il ...

Zverev, il cerchio si chiude: torna in semifinale a Parigi e affronterà Ruud La Gazzetta dello Sport

Beatriz Haddad Maia raggiunge per la prima volta in carriera la semifinale al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Bo ...L'ex tennista ucraino ha commentato sui social quanto accaduto nella gara del Roland Garros tra la bielorussa e la Svitolina ...