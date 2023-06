Roland Garros 2023 | Swiatek e Muchova in finale singolare femminile

(Di giovedì 8 giugno 2023) Parigi, 8 giu. - (Adnkronos) - La campionessa in carica Igaraggiunge per la terza volta in carriera ladel, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. La polacca, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera la brasiliana Beatriz Haddad Maia, numero 14 del ranking Wta e del seeding, con il punteggio di 6-2, 7-6 (9-7) dopo due ore e dieci minuti.affronterà inla ceca Karolina, numero 43 del mondo e grande sorpresa del torneo. La ceca salva un match point nel ottavo gioco del terzo set e sconfigge la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 2 del ranking Wta e del seeding, con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-7 (5-7), 7-5 dopo tre ore e 13 ...

