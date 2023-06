Roland Garros 2023 | semifinali femminili | solo Haddad Maia e Muchova tra Swiatek e Sabalenka

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 giugno 2023) Entriamo nelle fasi clou delin questo giovedì della seconda settimana dedicato alledel tabellone femminile. Ancora in corsa sia la prima che la seconda testa di serie del tabellone, certamente non un caso considerando il feeling di Igacon la terra rossa parigina e la straordinaria stagione fin qui disputata da Aryna. Chissà, probabilmente in questeavremmo avuto anche l’altra top-3 di questi primi mesi di, ovvero Elena Rybakina, se un virus non l’avesse messa k.o e costretta al ritiro. Proprio in questa giornata ci sarebbe potuto essere lo scontro tra la tennista di passaporto kazako e l’attuale numero uno del ranking mondiale. Considerando come erano andati gli ultimi precedenti tra ...