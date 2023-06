Roland Garros 2023 | sarà Swiatek-Sabalenka in finale? Haddad Maia e Muchova pronte a sorprendere

(Di giovedì 8 giugno 2023)una giornata dedicata completamente alle donne al. In programma, infatti, ci sono le semifinali femminili, che vedono due assolute favorite e due sorprese. Sembra essere davvero tutto scritto per lo scontro nell’ultimo atto tra Igae Aryna, ma sia Beatrizsia Karolinaproveranno a sovvertire il pronostico. La prima semiin programma è quella che mette di fronte. La bielorussa è ancora imbattuta in questa stagione negli Slam, avendo vinto gli Australian Open e per la prima volta ha raggiunto le semifinali a Parigi. Un anno che l’ha vista protagonista finalmente anche sulla terra rossa, come dimostra ...

PARIGI "Ne me quitte pas" loro non la potrebbero cantare. Perché non ti lasciano andare, proprio non c'è verso, non è gente che implora. Ti restano avvinghiati, non ti fanno respirare, magari si ...Casper Ruud si aggiudica l'ultimo quarto di finale delbattendo per 61 62 36 63 in 2 ore e 44 minuti il danese Holger Rune. " Ho cercato - ha raccontato Ruud sul campo al microfono di Mats Wilander - di giocare senza pressione, era una ...1 del Ranking Carlos Alcaraz e il serbo Novak Djokovic, che ha vinto due delle tre finali disputate al. In campo femminile vola verso la riconferma la polacca Iga Swiatek , che ...

Rune - Ruud - Roland Garros Highlights - Tennis video Eurosport IT

Il live e la diretta testuale di Zverev-Etcheverry, incontro valevole per i quarti di finale del Roland Garros 2023 (terra battuta). Il tedesco potrebbe agguantare per il terzo anno consecutivo la sem ...Sarà una giornata dedicata completamente alle donne al Roland Garros 2023. In programma, infatti, ci sono le semifinali femminili, che vedono due assolute favorite e due sorprese. Sembra essere davver ...