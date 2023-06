Roland Garros 2023 | Iga Swiatek batte Haddad Maia | va in finale e resta numero 1 del mondo

(Di giovedì 8 giugno 2023) Terzadelin quattro anni per Iga. La polacca,1 del, ottiene automaticamente la difesa della prima posizione nel ranking WTA grazie alla vittoria sulla brasiliana Beatriz. Per lei successo con il punteggio di 6-2 7-6(7) e ora c’è l’attesa per la ceca Karolina Muchova, che le ha tolto di mezzo la bielorussa Aryna Sabalenka. Primo set a suo modo complicato nell’inizio, perché arriva immediatamente il servizio perso a zero per la polacca. Nessun problema: il controbreak è immediato a 15 e le cose si riequilibrano.inizia a mettere tanta pressione sul servizio dila brasiliana si salva una prima volta ai vantaggi, ma è poi costretta ...

Colpaccio Karolina Muchova che batte 2 - 1 la n.2 al mondo Aryna Sabalenka e strappa il pass per la finale del. Un match di 3 ore e 17 minuti ha visto alla fine prevalere la ceca, brava a non perdere la bussola nemmeno quando si è trovata a rincorrere. Il primo set è finito nelle mani proprio ...Aryna Sabalenka (WTA 2) ha dovuto salutare ilin semifinale. La bielorussa, tra le grandi favorite per il trofeo, si infatti dovuta inchinare a Karolina Muchova (43) con il risultato di 7 - 6 (7/5) 6 - 7 (5/7) 7 - 5. Dopo un primo ...Estratto dell'articolo di Emanuela Audisio per la Repubblica djokovic alcaraz 'Ne me quitte pas ' loro non la potrebbero cantare. Perché non ti lasciano andare, proprio non c'è verso, non è gente che ...

Tutti hanno un tallone d'Achille. La grande domanda che incombe sul Roland Garros e sulla semifinale che venerdi opporrà il ventenne Carlos Alcaraz al quasi veterano Novak Djokovic è capire quale sia ...La polacca, numero 1 al mondo, batte la brasiliana Maia e accede all'atto conclusivo dove difenderà il titolo conquistato nel 2022 ...