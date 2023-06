Roland Garros 2023 | calendario | programma | date | orari | copertura tv e streaming

(Di giovedì 8 giugno 2023) Il, il, le, glie latv edel, secondo slam stagionale di insui campi di Bois de Boulogne. Al via un’altra edizione dello storico torneo in francese, quest’anno indal 28 maggio all’11 giugno. Spicca sicuramente l’assenza di Rafa Nadal, quattordici volte vincitore nonché campione in carica, che non sarà ai nastri di partenza. Ci sarà invece Carlos Alcaraz, per la prima volta da testa di serie numero uno, ma anche Novak Djokovic e il fresco vincitore di Roma Daniil Medvedev. A difendere i colori azzurri, invece, saranno Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato, Fabio Fognini e Matteo ...

La brasiliana, numero 14 del mondo e del seeding, ha prevalso sulla tunisina Ons Jabeur Beatriz Haddad Maia raggiunge per la prima volta in carriera la semifinale al, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. La brasiliana, numero 14 del mondo e del seeding, prevale in ...Continua a far discutere quanto accaduto nella gara deltra Aryna Sabalenka e Elina Svitolina. Al termine del match infatti la bielorussa si è avvicinata a rete ma la tennista ucraina le ha voltato le spalle non stringendole la mano . Il ...... Alexander Zverev a valle del successo con Dimitrov ha rivelato con un intento esplicito che l'organizzazione delnon gli permette di iniettarsi le sue dosi di insulina durante le ...

Zverev, il cerchio si chiude: torna in semifinale a Parigi e affronterà Ruud La Gazzetta dello Sport

Parigi, 7 giu. - (Adnkronos) - Beatriz Haddad Maia raggiunge per la prima volta in carriera la semifinale al Roland Garros, seconda prova ...L'ex tennista ucraino ha commentato sui social quanto accaduto nella gara del Roland Garros tra la bielorussa e la Svitolina ...