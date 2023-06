Rock in Roma | torna l’atteso festival

Leggi su funweek

(Di giovedì 8 giugno 2023) Presentato nella sede di Rai di via Asiago ilin. È ilche continua a scrivere i più importanti capitoli della grande musica live nella Capitale e che, ogni anno, si rende palcoscenico sempre aperto agli artisti di fama nazionale e mondiale:inper una nuova stagione di imperdibili concerti-evento, da giugno 2023. Dopo i successi degli anni precedenti, ilscalda i motori in vista dell’estate live e presenta la line up della 13° edizione. Tra le realtà musicali più importanti di tutta Europa, che – di anno in anno – allargano i confini delle proposte artistiche,inè una grande festa dello spettacolo che va in scena dall’8 giugno in tre venue prestigiose ...