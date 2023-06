Rock in Roma 2023 | conferenza stampa e line up | Imagine Dragons | Arctic Monkeys | Lazza e molti altri

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 8 giugno 2023) Tutte le dichiarazioni delladi presentazione delin, laup completa, le location e i biglietti per l’atteso festival capitolino È il festival che continua a scrivere i più importanti capitoli della grande musica live nella Capitale e che, ogni anno, si rende palcoscenico sempre aperto agli artisti di fama nazionale e mondiale:in Rom torna per una nuova stagione di imperdibili concerti-evento, da giugno. Dopo i successi degli anni precedenti, il festival scalda i motori in vista dell’estate live e presenta laup della 13° edizione. Tra le realtà musicali più importanti di tutta Europa, che – di anno in anno – allargano i confini delle proposte artistiche,in ...