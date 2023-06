Ritrovato il corpo di Sibora Gagani murato nella casa dell’ex Era scomparsa dal 2014

(Di giovedì 8 giugno 2023) È diil, martedì 6 giugno, tra le pareti di unaa Torremolinos (Málaga), la stessa abitazione dove la 22enne viveva con il suo ex fidanzato, Marco Gaio Romeo. La ragazza eranele, come riporta l’agenzia di stampa Efe, l’esame del dna effettuato sul cadavere dall’Istituto di Medicina Legale ha confermato che si tratta proprio dei suoi resti. La svolta nelle indagini che vanno avanti da anni, è arrivata dopo che l’ex compagno diè stato arrestato il 17 maggio 2023, per l’omicidio della sua nuova compagna, trovata mortalorocon diverse ferite d’arma da taglio. Proprio mentre si trovava in manette, l’uomo avrebbe visto la foto segnaletica della 22enne ...

Microcamere e raggi x per cercare ilDa quel momento gli agenti della Polizia di Stato hanno ... Solo mercoledì, con l'ausilio di un'innovativa tecnica radiografica , gli agenti hannoi ...In casa è stata trovata una latta di benzina , usata per tentare di bruciare ildi Giulia, e ... Ci sono forti sospetti anche su un veleno per topiin casa che, secondo gli inquirenti, ...... è stata una conseguenza del tempo che ha deciso di dedicare a se stessa e alla cura del suo, ... In aggiunta, l'ex volto di Uomini e Donne ha anchel'amore . Era il 2019 quando Veronica ...

Trovato il corpo di una italiana scomparsa nel 2014 a Torremolinos, è stata uccisa dall'ex AGI - Agenzia Italia

Arrestato l'ex compagno. Aveva costruito un doppio muro di mattoni dietro cui ha nascosto il cadavere per nove anni. Il corpo localizzato grazie ad un innovativo sistema a raggi X ...Svolta nel caso della scomparsa di Sibora Gagani, la 22enne originaria di Nettuno e scomparsa nel 2014 in Spagna, in provincia di Malaga, dove si era trasferita… Leggi ...