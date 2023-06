Rissa in centro a colpi di accetta tra 3 uomini | il video virale acquisito dalla polizia

(Di giovedì 8 giugno 2023) Unaripresa da un cellulare in pienoa Forlì , ora acquisitaquestura per indagare sui protagonisti dello scontro. Una colluttazione tra treche ieri si sono fronteggiati a ...

Unaripresa da un cellulare in pienoa Forlì , ora acquisita dalla questura per indagare sui protagonisti dello scontro. Una colluttazione tra tre uomini che ieri si sono fronteggiati a colpi ...La Squadra Mobile della Questura di Forlì ha acquisito le immagini del filmato amatoriale girato e sta indagando per identificare le tre persone che attorno alle 20.30 di ieri si sono affrontate a ...Fendente che, se a segno, avrebbe potuto avere anche esiti mortali. Seguono, sempre brandendo le accette, un altro paio di corpo a corpo fra i tre, che poi si allontanano in direzioni diverse. E' solo ...

Forlì, rissa a colpi di accetta in centro: diffuso un video in rete TGCOM

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Le immagini virali sul web e girate da uno dei tanti uffici che si affacciano sulla piazza, mostrano tre persone che, armate di accetta, si sfidano minacciosamente. Durante la colluttazione uno cade a ...