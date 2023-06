Rischio listeria nell’antipasto Parma Dop Igp | ecco i lotti richiamati dai supermercati Aldi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) Allarmein duedi antipastoDop Igp a marchio “Regione Che Vai” prodotto dall’azienda Brendolan Service S.r.l.. A lanciare l’avviso è la catena diche ha riscontrato la presenza dimonocytogenes in alcuni campioni prelevati durante analisi di autocontrollo da parte della catena di discount. Come riferisce Il Fatto Alimentare, che dà la notizia, il prodotto in questione è venduto in confezioni da 100 grammi composte da prosciutto diDop, coppa diIgp e salame felino Igp, con scadenza rispettivamente un lotto il 16/07/2023 e l’altro il 18/07/2023.fa sapere che è stato in commercio in tutti i punti vendita della catena fino allo scorso 6 giugno: chiunque l’avesse ...