“Rinascita-Scott” | chiesti 4 744 anni di carcere per 322 imputati | alla sbarra il “partito degli affari” tra ‘ndrangheta | politica e massoneria

(Di giovedì 8 giugno 2023) C’è silenzio nell’aula bunker di Lamezia Terme mentre parla il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. Al suo fianco i sostituti della Direzione distrettuale antimafia Antonio De Bernardo, Annamaria Frustaci e Andrea Mancuso. Dopo duee mezzo di dibattimento, con udienze tenute quasi ogni giorno, il processo “” è agli sgoccioli e rischia di consegnarestoria quello che in Calabria è il vero “di maggioranza”: il, attorno al cui tavolo siedono tutti, non solo ladi fronte al Tribunale di Vibo Valentia, infatti, ci sono i boss della cosca Mancuso di Limbadi e quelli delle altre famiglie mafiose vibonesi, ma anche imprenditori, ex parlamentari, ...

Condanne per migliaia di anni di carcere sono state chieste dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri a conclusione della requisitoria nel processocontro presunti capi e gregari delle cosche di ' ndrangheta del Vibonese e colletti bianchi, politici, imprenditori, accusati di avere favorito le 'ndrine. Per il principale imputato, ...Di seguito le richieste di condanne da parte della Dda di Catanzaro al termine della requisitoria della Procura distrettuale antimafia nell'ambito del maxi processo ''. Dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia è toccato al procuratore Nicola Gratteri formulare le richieste di pena nei confronti degli oltre 340 imputati. Alla sbarra i ...Condanne per migliaia di anni di carcere sono state chieste dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri a conclusione della requisitoria nel processocontro presunti capi e gregari delle cosche di 'ndrangheta del Vibonese e colletti bianchi, politici, imprenditori, accusati di avere favorito le 'ndrine. Per il principale imputato, l'...

Il maxiprocesso - Rinascita Scott, le richieste di condanna: 17 anni per Pittelli, 18 per Callipo, 20 per Giamborino. L’elenco dei 300 imputati LaC news24

La Dda di Catanzaro ha ritenuto che 28 persone non abbiano detto il vero durante il processo. Ora le loro posizioni saranno vagliate dai magistrati ...Quasi 5mila anni di carcere sono stati chiesti dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri a conclusione della requisitoria nel processo Rinascita Scott contro presunti capi e gregari delle cosche di ...