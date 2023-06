Rimani Joaquin

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 8 giugno 2023) “, che le notti senza di te sono dolorose”. Il ritornello della popolarissima canzone del rapper spagnolo Quevedo sembra scritto apposta dai tifosi del Betis per questo momento che speravano non sarebbe mai arrivato, un disperato tentativo di convincere il proprio capitano a non abbandonare la nave biancoverde dopo 18 stagioni (giovanili incluse) e due Coppe del Re conquistate, l’ultima la scorsa stagione. D’altra parte, proprio il testo di Quedate è stato reinterpretato dai tifosi del Betis dopo la vittoria della Copa del Rey del 2022, diventando una sorta di secondo inno del club che da diversi mesi viene spesso riproposto prima delle partite in notturna e cantato da tutto lo stadio Benito Villamarin in un clima che fa venire la pelle d’oca. La notizia del ritiro diSanchez Rodriguez, in qualche modo, mi ha toccato anche personalmente: sarà che esattamente ...