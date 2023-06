Riforma Pensioni 2023 | ultime dai lavoratori su quota 103 | opzione donna e quota 41

Leggi su pensionipertutti

(Di giovedì 8 giugno 2023) Il confronto tra Governo e Sindacati per una nuovadelleè ripreso nei giorni scorsi, ma inon sono fiduciosi che entro l’anno possa arrivare unastrutturale. Probabilmente tutto è rimandato al 2024 e quest’anno in legge di bilancio saranno introdotti soltanto alcuni correttivi. Vediamo le parole deie delle lavoratrici che ci hanno scritto in queste ore sul nostro sito, per mostrare la loro delusione e chiedere103,41 e altre misure di uscita anticipata come la proposta Tridico.novità-2024: isu ...