Riapre dopo due anni e mezzo il Civico Museo Archeologico di Bergamo | Piazza della Cittadella senza auto

(Di giovedì 8 giugno 2023) Nell’annoCapitaleCultura, il Comune direstituisce alla cittàCitta– finalmentein sosta – e il, completamente sistemato e riallestito. LaCittaLa sistemazionepavimentazione Il Comune diha deciso di risistemare completamente la. Gli interventi di adeguamento delle pavimentazioni – svolte dall’impresa Colosio e dalla ditta Foresti&Aceti – in ambito storico sono, però, da considerarsi come vere e proprie operazioni di restauro, nelle quali la scala del dettaglio architettonico deve confrontarsi con la ...

Da Rfi fanno sapere che,aver rimosso il treno e i detriti franati all'imbocco della galleria, sono stati eseguiti lavori di ripristino dell'infrastruttura ferroviaria . A questo hanno lavorato ...... che non sbaglia etutto togliendo la battuta all'avversaria. La ceca va quindi a servire per restare nel match sul 5 - 4 e conferma il contro break ristabilendo l'equilibrio sul 5 - 53 ...Di certo,tutta questa fatica, non c'è alcun dubbio che sarà integrato nel circuito viario, ... Ogni volta che siil discorso 'Ponte' si torna a imporre vincoli urbanistici ed edilizi . ...

Cinque terre, riapre dopo 11 anni la Via dell'Amore tra Riomaggiore ... Dire

Dopo quasi 11 anni il sentiero più famoso e suggestivo delle Cinque Terre, patrimonio dell’Unesco, Via dell’Amore, tra Riomaggiore e Manarola riapre, almeno in parte. La passeggiata a strapiombo sul m ...A Seregno inaugurato il campo da basket in viale Tiziano al Ceredo, sistemato grazie alla collaborazione tra Basket Seregno e Comune.