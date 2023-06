(Di giovedì 8 giugno 2023) L'ha fatto un tentativo per Raphael. L'esterno portoghese in scadenza col Borussia Dortmund è praticamente un...

... che ha spiegato idietro al passaggio che lo porterà negli Usa in una video - ... Così ho preso la decisione di andare all'di Miami. Dobbiamo mettere a punto dei dettagli, ma abbiamo ...Cardinale, inoltre, non ha gradito le parole pronunciate da Maldini dopo l'eliminazione in semifinale di Champions League ad opera dell', quando il dirigente spiegò che la scelta di non prendere ...... riuscendo così a staccare i cugini dell'. E Peppe Di Stefano - a Calciomercato l'Originale su Sky Sport - ha raccontato un piccolosu quanto avvenuto in quei momenti - verso ...

Retroscena Inter: ha cercato Guerreiro | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Come raccontato nelle scorse ore, la Roma si è mossa concretamente per chiudere l’arrivo di Evan N’Dicka a parametro zero dall’Eintracht. Per il difensore classe ’99 c’è stato anche un inserimento del ...Lionel Messi va all’Inter Miami, squadra di MLS che ha imbastito la trattativa in modo particolare. Secondo la BBC nell’affare sarebbero stati coinvolti dei brand come Adidas e Apple. Per il giornalis ...