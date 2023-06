Residenti di via Asiago contro Viva Rai2! | Fiorello risponde alle polemiche | «Li capisco | ma non si può fare altrove»

(Di giovedì 8 giugno 2023) Setornerà la prossima stagione, sarà sempre in via, perchénon avrebbe motivo di essere. Ospite di Tg2 Post con Biggio e Mauro Casciari,interviene nelleche hanno accompagnato il programma, che secondo alcunidella zona crea disagi per il volume e le urla degli spettatori, fin d6.30, tra viae via Montello, nel quartiere Prati a Roma. «i vicini che si lamentano, davvero, non li posso biasimare, e mi dispiace ma credo chenon si possain nessun altro luogo», ha spiegato il conduttore. Perché...

... sottolineando che è 'importante calcolare i danni e stanziare fondi per risarcire i... La situazione è drammatica: oltre al fatto che l'acqua alta potrebbe spazzarei raccolti di questa ...... che secondo alcunidella zona crea disagi per il volume e le urla degli spettatori, fin dalle 6.30, traAsiago eMontello, nel quartiere Prati a Roma. "Capisco i vicini che si ...Verso le ore 17 - ci segnalano alcuni lettori - l'energia elettrica è andatain alcune strade ... Inevitabili ripercussioni per ie i commercianti della zone coinvolte. ...

Iniziativa dei residenti in via Sangallo La via chiude al traffico per lavori E parte l'isola pedonale spontanea IL GIORNO

Al via domani a Playa del Carmen, in Messico, fino al 10 giugno, la settima edizione del Festival culturale Italiano, con oltre 130 artisti, tra ballerini e cantanti che si esibiranno sul palco del Te ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potr ...