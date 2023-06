Relazione di coppia | i 10 punti cardine dell’esperta per farla durare a lungo

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 8 giugno 2023) Ecco i 10 ingredienti preziosi per una vita dilunga e felice: importante conoscerli e farne tesoro per vivere bene! Vivere una vita diserena, intensa e appassionata è il sogno di tutti. Quando si inizia unasi vorrebbe che durasse aed effettivamente ci sono coppie che sembrano inossidabili mentre altre accusano fin da subito una certa fatica e una propensione al litigio. Vediamo come gettare le basi per unasolida – grantennistoscana.itCondividere la quotidianità sempre con la stessa persona può essere l’esperienza più bella del mondo, ma può essere anche faticoso se non si seguono i giusti consigli e accorgimenti. Anna Fata, esperta di benessere ha condiviso alcune riflessioni preziose su questo tema. Se sentiamo la necessità di doverci conformare alle ...