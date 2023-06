Regolamento spareggio salvezza Spezia-Verona | quando si gioca e cosa succede in caso di parità

(Di giovedì 8 giugno 2023) Ildello, che si disputa perché, stando al, diciassettesima e diciottesima si ritrovino a pari punti alla fine del campionato hanno chiuso entrambe a 32 e dunque appendice a questa stagione. Va detto che lo scorso anno, si sarebbe salvata la squadra ligure indiper la classifica avulsa, non quest’anno, dove indisi procede con lo. Si tratta di una sfida secca che si giocherà in campo neutro e indi pareggio al 90? non si disputeranno i tempi supplementari, ma direttamente i calci di rigore per decretare chi si salva e chi retrocede.: ...

Qual è ildelloLa Lega Serie A, nel comunicato ufficiale , ha spiegato che se al termine dei 90 minuti il risultato fosse di parità, non si procederebbe ai consueti tempi ...Il nuovodella Serie A infatti, prevede da quest'anno unoin campo neutro (sperando lo si trovi!) per le squadre che arrivano a pari punti in fondo alla classifica e che lottano ...Leggi Anche Spezia - Verona,per decidere chi resta in Serie A: quando e dove si gioca, ilColleghi Ma una delle attività preferite di Ferrero è quella di usare toni dissacranti ...

L'ex aquilotto Marco Gorzegno punta il dito sul regolamento. "Lo Spezia sarebbe in vantaggio. In una partita secca i valori si annullano" ...