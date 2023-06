Red Friday Mediaworld | grandi sconti con il Black Friday estivo

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 8 giugno 2023) Fondata nel 1979 a Monaco di Baviera con il nome di Media Markt,raggiunge l’Europa e anche l’Italia molto velocemente, tanto da aprire le sue prime sedi nel 1991. Già da questo momento il brand si fa conoscere con il nome di. A partire dagli anni ’90,si trasforma in un marchio riconoscibile e altrettanto amato, un vero punto di riferimento per tutti i consumatori in cerca di elettrodomestici e accessori per la casa. L’apertura di un primo catalogo online avviene nel 1995 ma il lancio dello shop online risale al 1999: da questo punto in avanti chiunque può acquistare a prezzi ridotti imarchi dell’elettronica mondiale.2023: quand’è e perché non perderlo Il...