RDS Summer Festival 2023 | il cast tappa per tappa | da Fedez a Rkomi

(Di giovedì 8 giugno 2023) Annunciata la line up delle sei tappe dell’RDSche vedrà protagonisti gli hit maker dell’estate con i loro tormentoni Ai blocchi di partenza la seconda edizione di RDS: con il claim l’estate è un gioco RDS 100% Grandi Successi porta la musica in tutta la penisola per festeggiare i suoi primi 45 anni! In ogniun villaggio e un grande palco si animeranno dal tardo pomeriggio fino a tarda notte, regalando ai partecipanti musica live, dj set targati RDS, intrattenimento, spensieratezza e tanto divertimento. Sei appuntamenti in sei località turistiche italiane, prodotte anche per questa seconda edizione assieme a Lux Eventi, con un villaggio ludico fatto di spazi e mondi progettati per stimolare la curiosità e che ospiteranno ...

Non solo Achille Lauro: RDS Summer Festival porta a Senigallia anche Giorgia e… Senigallia Notizie

