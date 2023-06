Rally di Roma Capitale 2023 | svelato il percorso | anche il Colosseo come scenario

(Di giovedì 8 giugno 2023)– La gara partirà con il grande show del venerdì e la prova spettacolo al “”. 13 prove speciali, la nuova “Alatri” e la conferma delle due lunghe “Rocca di Cave-Subiaco” e “Santopadre”.– Con la pubblicazione del Regolamento Particolare di Gara si è aperta l’ultima fase di attesa per ildi, in programma dal 28 al 30 luglio prossimi quale quinto appuntamento del FIA EuropeanChampionship e del Campionato Italiano AssolutoSparco. Max Rendina e Motorsport Italia hanno completato un lavoro davvero importante suldi questa edizione che conferma tutte le grandi qualità sportive deldi...

Meglio Totti o Klopp come elettro - testimonial L'ex capitano dellaè ora ingaggiato dalla VW, il secondo da Opel: vediamo i loro video per giudicare. Meglio Totti ...lo spogliatoio alin EV ...... a discrezione della sovrintendenza e degli uffici preposti affinché si evitasse quello che è già accaduto troppe volte, ovvero che qualcuno usasse la scalinata come una pista da' ha ...... a discrezione della sovrintendenza e degli uffici preposti affinché si evitasse quello che è già accaduto troppe volte, ovvero che qualcuno usasse la scalinata come una pista da. Va inoltre ...

ERC, svelato il percorso del Rally di Roma Capitale, Colosseo e Roma al centro della scena Rally Time

Tolto il velo alla edizione numero dieci del Rally Terra di Argil, manifestazione che aprirà la stagione dei rally laziali, nonché terzo appuntamento della Coppa Rally 7^ Zona, in programma il prossim ...L'iconico rally su asfalto ha fatto base a Monte Carlo negli ultimi due anni, con un parco assistenza costruito intorno al rettilineo di partenza/arrivo e alla chicane della piscina del famoso circuit ...