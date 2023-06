Raimondo Todaro saluta Amici? Ecco cosa c’è di vero

(Di giovedì 8 giugno 2023) Negli ultimi tempi, la televisione italiana ha vissuto un’ondata di gossip che ha riguardato la possibile partenza didal popolare show di Maria De Filippi,. I Rumor iniziali Prima della finale di22, i ventilati addii die Arisa avevano già cominciato a suscitare interesse e curiosità. In rete si affermava, in modo non troppo velato, chepotesse non tornare, avendo ricevuto un mancato rinnovo del contratto. Di fronte a tali voci, la presentatrice Milly Carlucci è stata interpellata. Ha escluso di nutrire rancori o risentimenti, ridefinendo i rumors sulla partenza dicome “crisi”. Ha anche ammesso di essere a conoscenza del gossip, che l’ha fatta sorridere. La chiarificazione di ...

Dopo tante indiscrezioni, ecco le parole disul suo futuro tra Amici e Ballando con le Stelle. La verità. Ha scelto di dire le cose come stanno, uscendo finalmente allo scoperto. Parliamo dimolto chiacchierato a ...fa un bilancio della sua esperienza nella Scuola di Amici di Maria De Filippi e parla dei suoi allievi, con cui è rimasto intatto un importante legame. In una nuova intervista per QdS, ...Gli ex allievi di Amici si trovavano a Catania, al teatro Metropolitan, per un'esibizione organizzata dal loro ex professore di balloe il dettaglio non è sfuggito ai loro fans che ...

Mattia Zenzola balla con Raimondo Todaro Mediaset Infinity

Dopo tante indiscrezioni, ecco le parole di Raimondo Todaro sul suo futuro tra Amici e Ballando con le Stelle. La verità.