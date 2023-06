L'8 giugno il Festival del Cinema Italiano sarà in diretta su1, nel programma 'Casa Italia', ... 'Rendiamo grazie a Dio' di Carlo Quinto, 'Chai 5' di Daniele Falleri, con Pino Ammendola, '...Un'altra voce che circola con insistenza è quella del rinvio diItalia 2023 su1. Sembrerebbe possibile un ritorno della finale in tv, ma con probabile collocazione nel mese di gennaio. Nel ...Dal pomeriggio di1 aItalia 2023: tutti i possibili cambiamenti Per il pomeriggio di1 , sarebbero diversi i volti papabili per la conduzione. Si parlerebbe di Roberta Capua , Rossella ...

Rai, Miss Italia rimandata. Mentre scoppia il caso “Incoronata” Il Foglio

Altra “novità” in arrivo in casa Rai Pare che prossimamente rivedremo sul piccolo schermo un programma cult degli anni Novanta: ecco quale La prossima stagione televisiva Rai potrebbe essere un vero ...Dopo Miss Italia, potrebbe tornare in Rai persino il Bagaglino. Sarebbe la prima volta dal 1993, quando ci fu la cacciata da parte della Rai dei Professori.