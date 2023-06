Rai | l' ad Sergio svela la verità su Fazio e Annunziata

Leggi su iltempo

(Di giovedì 8 giugno 2023) Per Fabioe Lucianon era possibile far altro se non accettare la loro scelta. Sembra spiegare questo il nuovo amministratore delegato della Rai, Roberto. Nel suo intervento in commissione di Vigilanza, in cui presenziava anche la presidente dell'azienda Marinella Soldi, l'ad ha rotto il silenzio sulle due dipartite che più hanno fatto discutere nello stravolgimento seguito al cambio di governo. “L'approccio che ci muove è tutto fuorché ideologico”, ha voluto precisare, per poi proseguire nelle sue delucidazioni: “Mi riferisco all'annuncio di una professionista del calibro di Luciache spiace abbia voluto privare i cittadini utenti, che sono i nostri azionisti di ultima istanza, del suo punto di vista. Fosse stato necessario, ma non lo è stato, avremmo difeso il suo spazio. E per ...