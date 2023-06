RAI | L’AD SERGIO | SENZA IL CANONE IN BOLLETTA SI TORNEREBBE AD UN’EVASIONE AL 30%

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 8 giugno 2023) Che la Rai non navigasse nell’oro era chiaro a tutti da tempo. Ma con l’aria che tira sultra chi non lo vuole, chi lo vuole ridurre e chi vorrebbe cancellarlo per viale Mazzini diventa sempre più complicato pianificare futuro e investimenti. E così in Vigilanza davanti ai membri della Commissione la presidente Marinella Soldi intona il de profundis su viale Mazzini: «Vorrei trasferirvi un senso di urgenza», spiega. Le casse, in buona sostanza, sono vuote. «L’azienda, pur avendo chiuso l’ultimo bilancio in pareggio, affronta una situazione di indebitamento pari a 580 milioni di euro nel 2022. Per un rinnovo necessario delle forme di finanziamento, serve un piano industriale credibile e realistico da approvare a stretto giro e tassativamente non oltre il 2023», Come dire:soldi non si canta messa. Ma soprattutto con un debito che equivale, ...