Rai | la presidente Soldi | “Tutte al maschile le nomine per la direzione delle testate Grave strappo alle policy di genere aziendali”

(Di giovedì 8 giugno 2023) Lein Rai tornano al centropolemiche, stavolta per la palese violazione della parità dinella sceltadirezionigiornalistiche. LaMarinella, nel corso della sua audizione davanti alla Commissione di Vigilanza, ha ricordato che all’interno dell’azienda “abbiamo ottenuto una significativa riduzione del gender gap, sia in termini di carriere sia di retribuzioni tra il 2021 e il 2022?, ma un simile “sforzo” purtroppo “non è stato fatto nell’occasioneultime, in particolare per le direzionigiornalistiche,al: uno...

Lo ha detto la, Marinella Soldi, in audizione in Commissione di Vigilanza. "Il tema della qualità dell'informazione - ha aggiunto - deve responsabilmente essere preso in carico a tutti ...... Sergio e Rossi su Vigilanza- A Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge l'audizione delladella, ...... Sergio e Rossi su Vigilanza- A Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge l'audizione delladella, ...

Da Presidente Soldi e Ad Sergio auguri di buon compleanno a ... Rai Storia

Lo ha detto la presidente Rai, Marinella Soldi, in audizione in Commissione di Vigilanza. "Il tema della qualità dell'informazione - ha aggiunto - deve responsabilmente essere preso in carico a tutti ..."Gli addii di Fazio e Annunziata sono un'opportunità per la Rai. L'epurazione è ormai un tic. Il canone è indispensabile". Intervista a Letizia Moratti, già presidente Rai ...