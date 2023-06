Rai | la presidente Soldi dichiara guerra a palazzo Chigi | Strappo grave

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 8 giugno 2023) Marinellasi ribella alle nuove nomine. Ladella Rai, in audizione in Commissione di Vigilanza, parla di "una significativa riduzione del gender gap, sia in termini di carriera che di retribuzioni tra il 2021 e il 2022". La frecciata è chiara e fa riferimento anche al governo Meloni