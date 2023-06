(Di giovedì 8 giugno 2023) Undi 13è morto nel pomeriggio di oggi giovedì 8 giugnonelTrebbia (Piacenza). L'adolescente era con alcuni amici e stava trascorrendo il pomeriggio in riva alquando si èto. Non è più riemerso dall'acqua...

Sono arrivato a Bologna quattrofa: non ero certo un, avevo giocato, tra le altre squadre, nel Boca, nel Siviglia e nell'Inter e il giorno in cui ho messo piede a Casteldebole non ...... quando era in servizio presso la procura di Brindisi, si riferisce al periodo di tempo compreso tra il 2007 e il 2008, quando la vittima aveva 9. Ilvenne ascoltato con la formula ...... mossa dal pm Milto Stefano De Nozza, allora pm della procura di Brindisi , si riferisce al periodo di tempo compreso tra il 2007 e il 2008, quando la vittima aveva 9. Ilvenne ...

Ragazzino di 13 anni si tuffa nel fiume e muore annegato Today.it

Un video virale immortala due minorenni durante una rissa, circondate da coetanei che le incitano a continuare ...«Aspettare un po’ più di qualche giorno per farsi vedere con un’altra dopo la fine di una storia durata anni, pareva brutto». Qualcuno, però, non ha mancato di fare ironia: «Quindi adesso non è ...