Raffa | il mito di Raffaella Carrà raccontato nel docufilm di Daniele Luchetti al cinema

... regina della TV pubblica negli anni '80 e icona LGBTQ+ negli anni '90, Raffaella è unche ... La regia di '' è firmata dal pluripremiato Daniele Luchetti, noto per opere cinematografiche come ...... regina della tv pubblica negli anni '80 e icona LGBTQ+ negli anni '90, Raffaella è unche ... La regia di '' è firmata dal pluripremiato Daniele Luchetti, noto per opere cinematografiche come '......nascita di una delle icone più amate della televisione italiana Daniele Luchetti firma, documentario che sarà in sala solo dal 6 al 12 luglio. Un film sulla storia pubblica e privata di un...

Il cinema celebra gli 80 anni della Carrà, in sala arriva Raffa - Cinema Agenzia ANSA

A 80 dalla nascita di Raffaella Carrà, arriva al cinema RAFFA, diretto da Daniele Luchetti | nelle sale solo dal 6 al 12 luglio ...Ci pensa il cinema ad omaggiare come si deve Raffaella Carrà. A 80 anni dalla nascita della showgirl italiana per eccellenza, arriva il film che ripercorre vita e carriera della Raffa Nazionale: si in ...