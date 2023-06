Quotidiani sportivi | le prime pagine | Inter | Juve e il dolore viola

Di seguito potete trovare la rassegna stampa di giovedì 8 giugno, con le prime pagine dei principaliitaliani. Comments commentsLe prime pagine deidi oggi in edicola: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali...Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine deiitaliani ed esteri di oggi, giovedì 8 giugno 2023La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 8 giugno 2023, dei ...

Tuttosport dedica spazio alle emozioni di Vincenzo Italiano, ieri alla seconda finale persa nel giro di pochi giorni. Tanta delusione ma anche orgoglio per essere arrivati ...Tradotto: la sua promozione non mette in alcun modo in discussione la scelta di affidare a Cristiano Giuntoli le redini dell’area sportiva bianconera ...