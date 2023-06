Questo mondo non mi renderà cattivo | la serie di Zerocalcare da domani su Netflix

... 'In undove l'88% della popolazione globale usa l'inglese come lingua franca, serve sapere un inglese pulito, corretto e di immediata comprensione per chiunque si abbia di fronte. Per...L'Artico è la regione delche si sta riscaldando più rapidamente espinge i Paesi vicini e lontani ad accaparrarsi le sue abbondanti materie prime, dal petrolio e dal gas alle terre rare.tempo così alto non lo facevo non so da quanti anni". Si è vista una smorfia sul volto di ... festeggia la keniota Faith Kipyegon: una settimana dopo aver stabilito il primato delsui 1500 ...

Questo mondo non mi renderà cattivo, la resistenza di Zerocalcare L'Espresso

Se nel 1945 la grande minaccia alla distruzione di massa era di una guerra atomica, oggi quella climatica risulta molto più probabile (e devastante) ...Se con Strappare lungo i bordi il tema erano i sempreverdi dubbi e insicurezze legate alla crescita, in Questo mondo non mi renderà cattivo è di stretta (quasi imbarazzante) attualità. La seconda ...