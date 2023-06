... e in seguito era stata anche teatro di battaglie sanguinose trae ugonotti protestanti. ... Chiunque l'avesse incontrata inmomenti non avrebbe potuto farsi un'idea di quanto soffrisse. ...Sono gli esponenti dipartiti che si scagliano contro la comunità trans, che rallentano i ... Noi di un patrocinio finto non ce ne facciamo nulla, ma con la pubblicità dei talebanisiamo ...... capo dei paggi della sala reale, e di altri 12 compagniugandesi che subirono il ... Il sovrano era particolarmente irritato per il rifiuto da parte disuoi sudditi di soddisfare le sue ...

Quei cattolici di sinistra muti di fronte al gay pride ilGiornale.it

Nel dibattito sul Roma Pride non s'è udita la voce dei cattodem, ormai minoritari nel Pd. Pochi giorni prima erano stati loro stessi a opporsi alla gpa, difesa invece nel manifesto della parata arcoba ...Il tema è quello dei cattolici democratici. «Ma abbiamo capito chi è Ciani», finge di chiedersi una cattodem della minoranza. «Non è un pacifista qualsiasi». E chi è Ciani Paolo Ciani è il ...