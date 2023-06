Quarto Grado – Le storie | le anticipazioni di venerdì 9 giugno

(Di giovedì 8 giugno 2023), alle ore 21.25, su Retequattro, appuntamento con “– Le”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con lo scioccante caso di Giulia Tramontano. La giovane donna, al 7° mese di gravidanza, era scomparsa dalla casa di Senago, nel milanese, il 26 maggio. Il fidanzato, Alessandro Impagnatiello avrebbe dichiarato di aver ucciso Giulia, e il bambino che portava in grembo, senza un motivo. Le indagini proseguono per capire se l’uomo abbia premeditato il delitto, il ruolo della madre Sabrina Paulis nella vicenda e se qualcuno lo abbia aiutato a sbarazzarsi del corpo. Leggi anche –> Tormentoni 2023, che sorpresa: arriva la canzone di Drusilla Foer e Asia Argento Al centro della puntata, anche la storia di Liliana ...

Il programma su delitti e casi di cronaca condotto dalla coppia Nuzzi-Viero andrà in onda alle 21.25 su Rete 4 ...